Kilis'te orman yangını kontrol altına alındı

Demirciler Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, bölgeye sevk edilen ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışıldı.



Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 150 işçi, 15 arazöz, 10 su tankı, 5 dozer ve 10 itfaiye aracıyla yürütülen çalışmalara jandarma ve belediye ekipleri de destek verdi.



Kilis Valisi Recep Soytürk, gazetecilere, saat 14.10 civarında yangının çıktığını hatırlatarak, "Çevre illerin valileri ve belediye başkanlarıyla görüştük, çok kısa süre içerisinde takviye ekipler geldi. Çok şükür büyük bir oranda hakimiz, ama içerde hala yangın devam ediyor. Yer yer söndürme çalışmaları yapılıyor. Rüzgarın durumuna göre hızlanabiliyor ancak kademeli olarak birkaç yol açtık iş makineleriyle. Yangının diğer yerlere sıçramasını engelleyecek tedbirlerimizi aldık." dedi.



Yangında çok sayıda ekibin görev yaptığını aktaran Soytürk, şunları kaydetti:



"Buradaki ana yol üzerinde ise emniyetten 4, jandarmadan 3 olmak üzere yangın çıktığı zaman müdahale edip, yolun diğer tarafına, dolayısıyla Gülbaba'ya sirayet etmemesi için 7 TOMA'yı görevlendirdik. Bütün arkadaşlarımız cansiparane çalışıyor. Kurumlarımıza, valilerimize, belediye başkanlarımıza, bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Önümüzde akşam saatleri var biliyorsunuz, ilimizde akşam saatleri rüzgar artıyor. Teyakkuz durumundayız. Jandarmamızdan yaklaşık 100 askerimiz burada, çevre köylerden vatandaşlarımız geldiler, söndürme çalışmalarına katılıyor. İnşallah akşamı da atlatırsak az bir hasarla atlatmış olacağız gibi görünüyor."



YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI



Yangına en yakın yerleşim yerinin Demirciler köyü olduğunu belirten Soytürk, "Köye gelme ihtimali düşük çünkü ön tarafında bahçeler var ve TOMA'lardan da bir tanesi o bölgede görevli. Yangın olduğu zaman hemen müdahale edecek." diye konuştu.



Yaklaşık 7 saatlik çalışma sonucu yangın kontrol atına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.







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