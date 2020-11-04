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KİLİS (İHA)
Haber Giriş: 04.11.2020 - 17:44 | Son Güncelleme:

Kilis'te odunluk yangını

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Kilis'te odunluk yangını
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Kilis’in Musabeyli ilçesinde odunlukta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Musabeyli ilçesine bağlı Dutluca köyünde M.Ş’ye ait ikametin odunluk kısmında elektrik kontağından tahmin edilen yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Dutluca köyüne giderek yangını büyümeden kısa sürede söndürdü.
Olayda maddi hasar meydana gelirken, ölen yada yaralananın olmadığı bildirildi.

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