MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKilis’te, karbonmonoksit gazından zehirlenen çift öldü
GeriGündem Kilis’te, karbonmonoksit gazından zehirlenen çift öldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)
Haber Giriş: 28.01.2021 - 13:32 | Son Güncelleme:

Kilis’te, karbonmonoksit gazından zehirlenen çift öldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kilis’te, karbonmonoksit gazından zehirlenen çift öldü
Abone Olgoogle-news

KİLİS'te, gece yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Fethi (74) ve Fatime Özden (55) çifti, yaşamını yitirdi.

Deveciler Mahallesi'nde yaşayan Fethi Özden ve eşi Fatime Özden'den haber alamayan yakınları eve gitti. İçeri giren yakınları Özden çiftini, hareketsiz yatarken bulunca sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özden çiftinin, yaşamını yitirdiği saptandı. Cumhuriyet Savcısı nezaretinde yapılan ilk incelemede, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan çiftin cansız bedenleri, yapılan inceleme sonrası otopsi için Adlı Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle