MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKilis'te feci kaza! Ölü ve yaralılar var
GeriGündem Kilis'te feci kaza! Ölü ve yaralılar var
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)-
Haber Giriş: 14.01.2021 - 10:52 | Son Güncelleme:

Kilis'te feci kaza! Ölü ve yaralılar var

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kilis'te feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Abone Olgoogle-news

Kilis'in Elbeyli ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki Hatice Yıldırım (55) öldü, 4 kişi ise yaralandı.

Kaza, sabah erken saatlerde Bitkıran köyü yakınlarında meydana geldi. Kilis yönüne giden Z.Y. yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp taklalar attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücünün annesi Hatice Yıldırım'ın öldüğü belirlendi. Sürücü ile yanındaki 3 kişi ise ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Hatice Yıldırım'ın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga gönderildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle