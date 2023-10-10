Kilis'te eski muhtar Selahaddin Çabuk'un şüpheli ölümü

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Sabah saatlerinde Yastıca köyü yakınlarında yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112'ye bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerde yatan kişinin tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Jandarma ekiplerinin incelemesinde ölen kişinin Çınar köyü eski muhtarı Selahaddin Çabuk olduğu belirlendi. Çabuk'un cansız bedeni yapılan inceleme sonrası otopsi için morga kaldırıldı. Jandarma, Çabuk'un tabancayla öldürülmesine neden olan kişi veya kişilerin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)