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Kilis'te doğalgaz borusu patladı! Mahalleli büyük panik yaşadı

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#Kilis#Doğalgaz#Gaz Kaçağı
Kiliste doğalgaz borusu patladı Mahalleli büyük panik yaşadı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2025 13:48

Kilis'te altyapı ve yol yapım çalışmaları sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi.

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Olay, saat 11:00 sıralarında Helvacıoğlu Mahallesi'ned meydana geldi. Altyapı ve yol yapım çalışmaları sırasında iş makinesinin temas etmesi sonucu doğalgaz borusunu patladı.

Doğalgaz borusunun patlaması sonrasında alevlerin yükselmesi üzerine olay yerine doğalgaz şirketi, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, ekipler gaz kaçağı kontrolleri gerçekleştirdi.

Patlamayla mahallede büyük bir panik yaşanırken Mahalle Muhtarı Yaşar Kurt, büyük bir gürültü duyulduğunu ve mahallenin büyük bir tehlike atlattığını söyledi

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#Kilis#Doğalgaz#Gaz Kaçağı

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