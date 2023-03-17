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Kilis'te depremde hasar gören tek katlı yapı çöktü: 1 ölü

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#Kilis#Hasarlı Bina#Çökme
Kiliste depremde hasar gören tek katlı yapı çöktü: 1 ölü
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2023 14:19

Kilis'te bir evin depremde hasar gören depo olarak kullanılan eklentisi çöktü. Enkaz altında kalan tarım işçisi Yusuf Harmancı (45) yaşamını yitirdi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Kilis merkeze bağlı Saatli köyü Otluca mezrasında bir evin hafif hasar gören eklentisi yıkıldı. Depo olarak kullanılan eklentiye girdiği belirlenen tarım işçisi 2 çocuk babası Yusuf Harmancı, enkaz altında kaldı.

Harmancı, köylülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu enkazdan çıkarıldı. Ancak Yusuf Harmancı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yusuf Harmancı'nın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Kiliste depremde hasar gören tek katlı yapı çöktü: 1 ölü

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Kilis Valiliği de konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, sabah saatlerinde ihbarla bölgeye ekiplerin sevk edildiği belirtilerek, şöyle denildi:

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"Bugün saat 08.13 sıralarında Kilis merkeze bağlı Saatli Köyü Otluca mezrasında 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında hafif hasarlı olduğu tespit edilen bir evin depo olarak kullanılan eklentisinin çöktüğü ve enkaz altında kalan bir vatandaşımızdan ses geldiği bilgisi alınmıştır. Olay ile ilgili olarak bölgeye yakın jandarma ve Hudut Karakolu personellerimiz, kurtarıcı/vinç, sağlık personellerimiz ve AFAD birimlerimiz Otluca Mezrasına sevk edilmiş olup derhal kurtarma çalışmalarına başlanılmıştır. Sevk edilen ekiplerimiz tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Yusuf Harmancı isimli vatandaşımız göçük altından yaklaşık 45 dakika sonra çıkarılmış, sağlık ekiplerimiz tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Olay ilgili olarak adli ve idari incelemelere başlanılmış olup, görgü tanıklarından alınan ilk bilgilere göre; hafif hasarlı olan evin eklentisi şeklinde kullanılan deponun tavanını tutan direğin vefat eden vatandaşımız Yusuf Harmancı tarafından oynanarak yıkılması sonucu tavanın üstüne çöktüğü, olay öncesinde tüm vatandaşlarımıza hasarlı yapılara girilmemesi konusunda gerekli uyarılar yapılmış olmasına rağmen söz konusu davranış nedeniyle bahse konu üzücü olayın meydana geldiği anlaşılmıştır. Deprem nedeniyle zarar görmüş riskli yapılardan uzak durulması ve bu yapılara girilmemesi önemle rica olunur. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allan’ tan rahmet kederli ailesine baş sağlığı ve sabırlar dileriz."

Kiliste depremde hasar gören tek katlı yapı çöktü: 1 ölü

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#Kilis#Hasarlı Bina#Çökme

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