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Kilis'te DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

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#Kilis#DEAŞ#Şüpheli
Kiliste DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2023 18:48

Kilis'te polis ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ terör örgütün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, terör örgütü ile irtibatlı 3 kişiyi belirledi.

Ekipler çalışmasını tamamlamasının ardından ismi açıklanmayan şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 1 kuru sıkı tabanca, tabancaya ait 73 mermi ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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#Kilis#DEAŞ#Şüpheli

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