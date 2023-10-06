Kilis'te DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ terör örgütün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, terör örgütü ile irtibatlı 3 kişiyi belirledi.

Ekipler çalışmasını tamamlamasının ardından ismi açıklanmayan şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 1 kuru sıkı tabanca, tabancaya ait 73 mermi ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.