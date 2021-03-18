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Gündem
Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)
Haber Giriş: 18.03.2021 - 13:16 | Son Güncelleme:

Kilis'te Çanakkale şehitleri anıldı

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Kilis'te Çanakkale şehitleri anıldı

ÇANAKKALE Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü Kilis'te etkinliklerle kutlandı. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Asri Mezarlık'ta tören düzenlendi.

Kiliste Çanakkale şehitleri anıldı
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri Şehitlik Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Asri Mezarlık'taki törene; Kilis Valisi Recep Soytürk, 1'inci Hudut Alay Komutanı Albay Soner Oruçoğlu, Kilis Belediye Başkan Servet Ramazan, Şehit ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar, daire amirleri, şehit ve gazi yakınları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunan törende İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, şehitler için dua ettirdi. Tören, protokol üyelerinin şehit mezarlarına karanfil koyması ile sona erdi.

 

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