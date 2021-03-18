Kilis'te Çanakkale şehitleri anıldı

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri Şehitlik Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Asri Mezarlık'taki törene; Kilis Valisi Recep Soytürk, 1'inci Hudut Alay Komutanı Albay Soner Oruçoğlu, Kilis Belediye Başkan Servet Ramazan, Şehit ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar, daire amirleri, şehit ve gazi yakınları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunan törende İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, şehitler için dua ettirdi. Tören, protokol üyelerinin şehit mezarlarına karanfil koyması ile sona erdi.

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