Kilis'te bebeğini boğarak öldüren anne yakalandı

Güncelleme Tarihi:
Kentte, 1 Temmuz 2014 tarihinde Fidan Şahin, ilişkisi olduğu kişiden dünyaya gelen bebeğini boğarak öldürerek çöp konteynerine attı. Olayın ortaya çıkmasının ardından tutuklanan Şahin, yargılama aşamasında tahliye edildi. Fidan Şahin, 2019 yılında 'Yakın akrabayı kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cezasının kesinleşmesinin ardından Fidan Şahin bulunamadı.
Fidan Şahin’in Gaziantep'te olduğu belirlendi. Şahin, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla Yaycı Mahallesi’nde yakalandı. Kilis'e getirilen Fidan Şahin, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi