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Kilis'te ağır hasarlı tarihi caminin duvarı çöktü

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#Kilis#Deprem#Afad
Kiliste ağır hasarlı tarihi caminin duvarı çöktü
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2023 17:13

Kilis'te Osmanlı Devleti döneminde yapıldığı tahmin edilen ve Kahramanmaraş merkezli depremde ağır hasar alan caminin duvarı çöktü.

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Kilis Hakverdi Mahallesi'nde bulunan ve 1500'lü yıllarda yapıldığı tahmin edilen Akcurun Cami'nin güneyindeki duvarı çöktü. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde ağır hasar alan ve kullanılmayan caminin enkazında ise ilk bilgilere göre kimsenin bulunmadığı belirtildi.

Bir motosikletin enkaz altında kaldığı olayın ardından çok sayıda ekip bölgeye yönlendirilirken, bölgede geniş güvenlik tedbirleri alındı.

Ara sokağa taşan enkaz nedeniyle, geçici olarak sokak ulaşıma kapatıldı.

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#Kilis#Deprem#Afad

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