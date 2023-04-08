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Kilis'te 9 yaşındaki çocuğun kuyuda ölü bulunduğu evde yangın

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#Kilis #Gina Mercimek#Yangın
Kiliste 9 yaşındaki çocuğun kuyuda ölü bulunduğu evde yangın
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2023 10:22

Kilis'te, Suriye uyruklu 9 yaşındaki Gina Mercimek'in, beline briket bağlı halde su kuyusunda ölü bulunduğu H.B.'ye ait evde çıkan yangın, 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.

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İlkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Gina Mercimek, 4 Nisan'da okuldan çıktıktan sonra evine dönmedi. Ailesi, Mercimek'e ulaşamayınca polise kayıp başvurusu yaptı. Arama çalışması başlatan ekipler, ailenin oturduğu Okçular Mahallesi'nde, H.B.'ye ait müstakil evin bahçesindeki kuyuda, Gina Mercimek'in beline briket bağlı cansız bedenine ulaştı.

H.B.'ye ait evde ise dün gece, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese gelen itfaiyeciler, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kontrollerinde, evde kimsenin olmadığını tespit etti. Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

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#Kilis #Gina Mercimek#Yangın

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