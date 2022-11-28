Kilis’te, 9 kaçak göçmen yakalandı

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesi'ndeki bir evde yabancı uyruklu kişilerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Eve düzenlenen operasyonda Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geldiği belirlenen Suriye uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, evde bulunan ve göçmenlerin geçişlerini organize ettiği belirtilen ismi açıklanmayan 2 şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.