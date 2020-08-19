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KİLİS (İHA)
Haber Giriş: 19.08.2020 - 12:36,Son Güncelleme:

Kilis'te 65 yaş ve üstü vatandaşlara düğün yasağı

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Kilis'te 65 yaş ve üstü vatandaşlara düğün yasağı
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Kilis Valiliği tarafından 65 yaş ve üstü kişilerin, düğün, kına, nişan, nikah, sünnet merasimi etkinliklerine katılmalarını yasakladı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında toplanarak bir dizi karar aldı.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı şöyle, “ Gelin ve damadın birinci ve ikinci derece yakınları haricinde annesi, babası, kardeşi, anneannesi, babaannesi, 65 yaş ve üstü kişilerin, düğün, kına, nişan, nikah, sünnet merasimi etkinliklere katılmalarının yasaklanmasına, alınan karara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi” ifadesine ver verildi.

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