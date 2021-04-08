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Gündem
Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)-
Haber Giriş: 08.04.2021 - 16:07 | Son Güncelleme:

Kilis'te 544 sikke ele geçirildi

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Kilis'te 544 sikke ele geçirildi

Kilis'te Suriye'den gelen bir çekiciye gizlenmiş 544 sikke ele geçirildi.

Öncüpınar Sınır Kapısı'nda görevli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye giriş yapmak üzere olan çekicide arama yaptı. Aramada aracın tampon bölgesine gizlenmiş tarihi eser niteliği olan 544 sikke ele geçirildi.

El konulan sikkeler Müze Müdürlüğü’ne teslim edilirken, ismi açıklanmayan çekicinin sürücüsü gözaltına alındı.

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