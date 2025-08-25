×
Kilis'te 3 yaşındaki kayıp kız çocuğu, kuyuda ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Kilis#Kayıp#Çocuk Ölümü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2025 11:04

Kilis’te parkta oynarken kaybolan 3 yaşındaki Suriye uyruklu Aric Aljarouk’un cansız bedeni ailenin daha önce oturduğu evin önündeki kuyuda bulundu. AFAD ve itfaiye ekiplerinin sürdürdüğü çalışmaların sonucunda kuyudan cansız bedeni çıkarılan talihsiz çocuğun kesin ölüm sebebi yapılan otopsi ile belirlenecek.

Haberin Devamı

 

Konu ile ilgili Kilis Valiliğinden yazılı açıklama yapıldı. Valilik açıklamasında kız çocuğunun ölümü ile ilgili soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü belirtilerek, “Kilis Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde olayla ilgili soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Yaşanan bu acı hadise, tüm ilimizi derinden üzmüştür. Hayatını kaybeden evladımıza yüce Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine baş sağlığı ve sabır diliyoruz. Minik yavrumuzun kaybolduğu andan itibaren 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayarak bizlere yardımcı olan duyarlı Kilisli hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz” ifadeleri yer aldı.

