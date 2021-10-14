Kilis’te 2 terörist yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışmasında, terör örgütü DEAŞ ve PKK/YPG üyesi 2 terörist yakalandı. Gözaltına alınan, ismi açıklanmayan teröristler, sorgularının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk!
7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evi
Aşk bitti, 150 bini geri ver!
Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu! İstanbul'un en değerli mahalleleri belli oldu
Koronavirüs aşılarında 'etkinlik bilmecesi'... Bilim insanları son noktayı koydu!