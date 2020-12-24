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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)
Haber Giriş: 24.12.2020 - 15:24 | Son Güncelleme:

Kilis'te, 2 taksicinin telefonunu gasp eden şüpheli yakalandı

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Kilis'te, 2 taksicinin telefonunu gasp eden şüpheli yakalandı
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KİLİS'in Elbeyli ilçesinde, 2 taksi şoförünün cep telefonunu tehditle gasp eden şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Elbeyli'de farklı tarihlerde jandarmaya başvuran 2 taksici, cep telefonlarının araca binen bir müşteri tarafından tehdit ile gasp edildiğini belirtip, şikayetçi oldu. Şikayetlerin ardından çalışma başlatan polis, Suriye uyruklu olduğu belirlenen şüphelinin iki olayı da gerçekleştirdiğini saptadı. Taksicilerin ifadesi ve kamera görüntülerini inceleyen polis, kimliğini saptadığı M.A.'yı, gizlendiği metruk binada yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin sorgulanmasına başlandı.

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