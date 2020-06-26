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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)
Haber Giriş: 26.06.2020 - 12:55,Son Güncelleme:

Kilis’te 125 kilo esrara 3 gözaltı

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Kilis’te 125 kilo esrara 3 gözaltı
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KİLİS'te, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 125 kilo 921 gram esrar ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde, M.F.Ö.'ye ait iş yerinde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 125 kilo 921 gram esrar ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, M.F.Ö. ile H.H.P. ve Ö.T.'yi gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü.

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