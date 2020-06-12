MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKilis'te 1 köy, 1 mezra ve 1 sokak karantinaya alındı
GeriGündem Kilis'te 1 köy, 1 mezra ve 1 sokak karantinaya alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)
Haber Giriş: 12.06.2020 - 12:35,Son Güncelleme:

Kilis'te 1 köy, 1 mezra ve 1 sokak karantinaya alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kilis'te 1 köy, 1 mezra ve 1 sokak karantinaya alındı
Abone Olgoogle-news

KİLİS'te koronavirüs vakası görülen 1 köy, 1 mezra ve 1 sokak karantinaya alındı.

Son günlerde koronavirüs vakalarının arttığı Kilis'te, merkeze bağlı Gümüşsuyu köyü, Küplüce köyüne bağlı Oruçlu mezrası ile kent merkezindeki Helvacıoğlu Mahallesi'ne bağlı Miskinler Sokağı, vaka görülmesi üzerine karantinaya alındı. Ayrıca kent merkezindeki bir kuaför de faaliyetini geçici süre ile durdurdu. Köylerde jandarma, kent merkezinde de polis ekipleri gerekli tedbirleri alarak kontrolü sağlıyor.

Kilis Valiliği, filyasyon ekiplerinin çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle