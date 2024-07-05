Kiliseye saldıranlara 2 kez müebbet istendi

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İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’nde, 28 Ocak 2024’de Pazar Ayinin yapıldığı 11.40 sıralarında kar maskeli 2 kişi, dua edenlerin üzerine silahla ateş açmıştı. Açılan ateş sonucu yaralanan Tuncer Cihan (52) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 31’i tutuklu 42 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Cihan’ın “maktul” sıfatıyla yer aldığı iddianamede, Santa Maria Kilisesi rahibi Anton Bulai’nin de aralarında bulunduğu 11 kişi “müşteki” olarak yer aldı.

24 ŞÜPHELİYE 2’ŞER KEZ AĞIR MÜEBBET

İddianamede, saldırıyı gerçekleştiren tutuklu şüpheliler David Tanduev ile Amirjon Kholiqov ve bu şüphelilerle bağlantılı oldukları tespit edilen Edelkhan Inazhaev , eşi Zharaidat Esmurzieva’nın “Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs”, “DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak”, “tasarlayarak kasten öldürme”, 11 kişiye karşı “tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs”, “ateşli silah ve mermi bulundurmak” suçlarından toplam 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 218 yıl 7’şer aydan 349 yıl 6’şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. 20 şüphelinin de benzer suçlardan 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 217 yıl 1’er aydan 345’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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18 ŞÜPHELİYE ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN

Şüphelilerden 18’inin ise “DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7.5 yıldan 15’er yıla kadar hapisleri istendi. İddianame değerlendirilmek üzere İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.