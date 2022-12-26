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Kiliselerde Noel ayinleri

Güncelleme Tarihi:

#Noel#Ayin#Kilise
Kiliselerde Noel ayinleri
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2022 07:00

Hıristiyan alemiyle birlikte Türkiye’deki kiliselerde de Hz. İsa’nın doğum günü kabul edilen Noel dolayısıyla ayinler düzenlendi.

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İstanbul Fatih'teki Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ndeki ayine gelenler kilisenin girişinde bulunan alanda mum yakıp dua etti. Fener Rum Patriği Bartholomeos’un yönettiği ayinde İncil'den bölümler okundu, ilahiler söylendi ve dualar edildi. Ayine Türkiye'de yaşayan Rumların yanı sıra, yabancı turistler de ilgi gösterdi. Ayine katılanlardan Tea Hadelia, “Çok heyecanlı ve mutluyum. Hz. İsa'nın doğum gününü kilisemizde karşılıyoruz. Barış için, güzellikler için dua ettik” diye konuştu.

Kiliselerde Noel ayinleri

 

Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki Saint Antuan Kilisesi’nde de önceki gece Noel ayini yapıldı. Yerli ve yabancı turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği ayine Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yavuz ve davetliler katıldı. Ayin öncesinde çok sayıda vatandaş mum yakıp dua etti. Okunan ilahilerin ardından Hz. İsa’nın doğumu canlandırıldı, İncil’den bölümler okundu. Diğer illerdeki birçok kilisede de Noel ayinleri düzenlendi.

 

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#Noel#Ayin#Kilise

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