Kiliseden ramazan kutlaması

Haberin Devamı

İstanbul Kadıköy’de bulunan Ayia Efimia Rum Ortodoks Kilisesi, Müslümanların ramazan ayını kutladı. Kilisenin ana giriş kapısının üzerindeki dijital ekranında, ramazan ayının başlaması dolayısıyla “Hoş geldin Ramazan”, “Hayırlı Ramazanlar” yazısına yer verildi. Aynı cadde üzerinde esnaflık yapan Erdem Bulanık, “Gerçekten çok duyarlı bir davranış. İnsanların bir arada farklı kültürleri yaşaması ve dayanışması, birbirine hoşgörüyle yaklaşması gerçekten takdire şayan” dedi.

SAYGILI OLMAK ÇOK GÜZEL

Pazar ayinine gelen bir Hıristiyan vatandaş ise “Böyle birbirimize hep saygı duymalıyız. Hoş bir durum. Türkiye’de bunları görmek hoşuma gidiyor” diye konuştu.

Dinler arası saygının önemine vurgu yapan Magui Sukhitashvii ise “Biz Hıristiyanız, onlar Müslüman. Bizde de böyle oruçlu bir ibadet var. Böyle durumlarda saygılı olmak çok güzel” şeklinde konuştu.