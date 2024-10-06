Kilise saldırısının kurbanı ölüme böyle gitmiş

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28 Ocak günü İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırıyla ilgili hazırlanan iddianamede yeni detaylar yer aldı. Buna göre, teröristler kiliseye girdiğinde başrahip Anton Bulai yönetiminde ‘pazar ayini’ yapılıyordu. İki teröristin yüzü, gözleri de görünmeyecek şekilde maskeliydi. Tek tip siyah kıyafet ve bot giymişlerdi. Önce kilisenin iç kapısını açıp içeride ibadet edenlere baktılar. Tam o anda Tuncer Cihan (52) kilisenin dış kapısından içeri girdi. Kilisenin içine doğru yürürken teröristlerden Amirjon iç kapıyı açtı ve onu içeri aldı. David Tanduev hemen yakın mesafeden Tuncer Cihan’ın kafasına ateş etti ve yere düştüğünde de ateş etmeye devam etti. Teröristlerin Cihan’ı karşılayıp içeri aldığı anların görüntüleri de dosyaya girdi.

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ZİHİNSEL ENGELLİYDİ

Saldırıda öldürülen Tuncer Cihan’ın annesi Huriye Cihan iddianamede “müşteki” olarak yer aldı. İfadesinde oğlunun zihinsel engelli olduğunu ve raporunun da olduğunu anlattı. Ablası Özlem Cihan ise kardeşi Tuncer’in o gün “Gidip insanlarla muhabbet ederim. Orada ikramlıklar oluyor; pasta, kurabiye... Onlardan yer, dönüşte de Sarıyer’den annemi de alıp eve gelirim’ dediğini söyledi. Teröristlerin kullandıkları aracın “Tacik Abdullah” adlı şahıs tarafından iki yıl önce Edirne’den yurda sokulduğu belirlendi. Silah ve kıyafetler de saldırıdan sonra kaçış rotasındaki Bahçeköy-Kemerburgaz yolu üzerindeki ormanlık alanda bulundu. Silahlar parçalara ayrılmış bir halde ormana atılmıştı. Silahların kurusıkı tabancadan dönüştürüldüğü de tespit edildi.

SON TOPLANTI BAŞAKŞEHİR’DE

HTS ve diğer teknik verilere göre saldırganlar, ocak başında da Kayseri’ye gidip oradaki örgüt üyeleriyle görüşmeler yaptı. Son detaylar ise saldırıdan birkaç gün önce Başakşehir’deki evde Çeçen, Özbek, Kırgız, Kazak ve Tacik kökenli militanların da katıldığı toplantıda görüşüldü.