Kilise saldırısını planlayan tutuklandı

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Savcılığın tutuklamaya yönelik sevk yazısında, Soltamatov’un Kayseri’ye giderek Santa Maria Kilisesi’ne saldırı eylemini gerçekleştirmek üzere toplantı yapan grup içerisinde yer aldığı belirtildi. Şüphelinin Ebu Zer Eş Şişani kod adını kullandığı, kilise saldırısının diğer failleriyle ilişkili olduğu ifade edildi. Viskhan Soltamatov, sevk yazısında, “Bu nedenlerle şüphelinin DEAŞ terör örgütü üyesi olarak 28 Ocak 2024 tarihli menfur olayın planlayıcısı konumunda olduğu anlaşılmıştır” denildi.