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Kilise saldırısını planlayan tutuklandı

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#Santa Maria İtalyan Kilisesi#Kilise Saldırısı#Viskhan Soltamatov
Kilise saldırısını planlayan tutuklandı
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2024 07:00

SARIYER Büyükdere’de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi’ne 28 Ocak’ta yapılan saldırının planlayıcılarından olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan şüpheli Viskhan Soltamatov, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘tasarlayarak öldürme’ ve ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Savcılığın tutuklamaya yönelik sevk yazısında, Soltamatov’un Kayseri’ye giderek Santa Maria Kilisesi’ne saldırı eylemini gerçekleştirmek üzere toplantı yapan grup içerisinde yer aldığı belirtildi. Şüphelinin Ebu Zer Eş Şişani kod adını kullandığı, kilise saldırısının diğer failleriyle ilişkili olduğu ifade edildi. Viskhan Soltamatov, sevk yazısında, “Bu nedenlerle şüphelinin DEAŞ terör örgütü üyesi olarak 28 Ocak 2024 tarihli menfur olayın planlayıcısı konumunda olduğu anlaşılmıştır” denildi.

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#Santa Maria İtalyan Kilisesi#Kilise Saldırısı#Viskhan Soltamatov

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