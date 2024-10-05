Kilise saldırısında 20 saniye detayı: Katliamı tutukluluk önledi

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İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırının iddianamesi hazırlandı. Saldırıya ilişkin 43 kişi hakkında dava açıldı. 196 sayfalık iddianamede saldırının bütün detayları yer aldı. İddianameye göre, DEAŞ militanları Tacikistan uyruklu David Tanduev (37) ve Rusya uyruklu Amirjon Kholikov (24) 28 Ocak günü sabah saatlerinde Başakşehir’den Sarıyer’e geldiler. Önce gözetleme yaptılar, ardından kiliseye geldiler. İki terörist saat 11.37’de (pazar ayini’ sırasında kilisenin dış kapısından içeri girdiler. Ellerinde yarı otomatik tabancalar vardı.

ACIMASIZCA ÖLDÜRÜLDÜ

Kilisenin iç kapısını açtıkları anda zihinsel engelli olan Tuncer Cihan (52) kilisenin dış kapısından içeri girdi. İki terörist ve Cihan kiliseye girdi. David Tanduev yakın mesafeden Tuncer Cihan’ın kafasına ateş etti. Cihan vurulduktan sonra da silah tutukluk yapınca tabancanın kabzasıyla kafasına vurmaya devam etti. Ardından tutukluğu giderip yerde yatan Cihan’a iki el daha ateş etti.

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Ardından iki terörist 3 - 4 metre mesafeden kilisedekilerin üzerine ateş etmeye devam ettiler. David Tanduev ateş ederken bir taraftan da bağırıyordu.

İKİNCİ KEZ TUTUKLUK YAPTI

Kilisedekiler de teröristlere “Yapmayın, çocuklar var” diye karşılık verdi. Bu sırada teröristlerin silahları yine tutukluk yaptı, el yordamıyla düzeltmeye çalışsalar da silahlardaki tutukluk devam etti, bu yüzden ateşe devam edemediler. Teröristler 11.37’de girdikleri kiliseden 20 saniye sonra kaçtılar. Vurulan Tuncer Cihan olay yerinde öldü. Kilisedekilerden biri de kaçmaya çalışırken merdivenlerden düşüp yaralandı. Polis kamera kayıtları ve plaka takip sistemlerinden teröristlerin kaçış rotasını tespit etti. Amirjon Kholıqov ve David Tanduev’i yakaladı. Ardından onlara yardım yataklık eden ve irtibatları bulunan kişiler de gözaltına alındı. HTS ve diğer teknik kayıtlara göre teröristler bir hafta önce 21 Ocak’taki ayin günü de keşif için kilisenin etrafındaydılar.

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Sanıkların, “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme”, “DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma”, “tasarlayarak kasten öldürme”, “tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 15 yıldan başlayan çeşitli hapis cezalarıyla cezalandırılması istendi.

BAŞKONSOLOS DA ORADAYDI

Polonya’nın İstanbul Başkonsolosu Witold Maciej Lesniak da eşi ve çocuklarıyla ayindeydi. Lesniak iddianamedeki ifadesinde o anları şöyle anlattı: “Korumak için eşimin ve çocuklarımın üzerine kapandım. Saldırganlar kaçtıktan sonra kadınları ve çocukları kilisenin mutfağına sakladık. Olaydan sonra eşimin ve çocuklarımın psikolojisi bozuldu.”