Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kilis Valisi: Suriyeli sayısı, kent nüfusunun yüzde 38,47'sine karşılık geliyor

#Kilis#Suriye#Vali
Kilis Valisi: Suriyeli sayısı, kent nüfusunun yüzde 38,47sine karşılık geliyor

Kilis Valisi Recep Soytürk, kentte Suriyeli sayısının Türk nüfusunu geçtiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadını belirterek, "Kilis ilinde yaşayan Suriyeli sayısı, Kilis'te toplam kişi sayısının yüzde 38,47'sine karşılık gelmektedir" dedi.

Haberin Devamı

Vali Soytürk, düzenlediği basın toplantısında belirli çevrelerce özellikle sosyal medyada Kilis'te Suriyeli sayısının Türk nüfusunu geçtiği yönündeki gerçeği yansıtmayan iddialarda bulunulduğunu belirterek, "İl nüfusu 145,826 olan Kilis ilinde 109,687 geçici koruma kapsamında kayıtlı Suriyeli yabancı bulunmaktadır.

Geçici korumaları 2 yıldan fazla bir süredir pasif halde bulunan 18,504 yabancının kayıtları düşüldüğünde; Kilis ilinde bulunan geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısı 91,183'tür. Dolayısıyla nüfusu 145,826 olan Kilis ilinde geçici koruma altındaki Suriyelilerle beraber toplam 237,009 kişi yaşamaktadır. Bu kapsamda Kilis ilinde yaşayan Suriyeli sayısı, Kilis'te yaşayan toplam kişi sayısının yüzde 38,47'sine karşılık gelmektedir" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kilis#Suriye#Vali

BAKMADAN GEÇME!

Evliler mi yoksa bekarlar mı daha uzun yaşıyor 15 yılda 623 bin kişi incelendi...

Evliler mi yoksa bekarlar mı daha uzun yaşıyor? 15 yılda 623 bin kişi incelendi...

#Evlilik
Çocuğum kayboldu, şimdi buradaydı Uzun süre dışarı tek başıma çıkamadım

Çocuğum kayboldu, şimdi buradaydı! 'Uzun süre dışarı tek başıma çıkamadım'

#Kaybolan Çocuklar
Bu görselde gördükleriniz, gözleriniz ve beyniniz hakkında çok şey anlatıyor

Bu görselde gördükleriniz, gözleriniz ve beyniniz hakkında çok şey anlatıyor

#Görsel İllüzyon

BAKMADAN GEÇME!

Evliler mi yoksa bekarlar mı daha uzun yaşıyor 15 yılda 623 bin kişi incelendi...

Evliler mi yoksa bekarlar mı daha uzun yaşıyor? 15 yılda 623 bin kişi incelendi...

#Evlilik
Çocuğum kayboldu, şimdi buradaydı Uzun süre dışarı tek başıma çıkamadım

Çocuğum kayboldu, şimdi buradaydı! 'Uzun süre dışarı tek başıma çıkamadım'

#Kaybolan Çocuklar
Bu görselde gördükleriniz, gözleriniz ve beyniniz hakkında çok şey anlatıyor

Bu görselde gördükleriniz, gözleriniz ve beyniniz hakkında çok şey anlatıyor

#Görsel İllüzyon