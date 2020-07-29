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Gündem
Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)
Haber Giriş: 29.07.2020 - 15:17,Son Güncelleme:

Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı

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Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
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AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, koronavirüs(Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran Milletvekili Ahmet Salih Dal, vatandaşlardan önlemlere uyulması uyarısında bulundu. Dal, şunları kaydetti:

"Covid-19 PCR test sonucum pozitif çıkmasının ardından kendimi izole ederek hiç kimse ile temasta bulunmamaya özen gösterdiğimi, izolasyon sürecinde bulunduğumu ve sağlık durumumda endişe edilecek bir husus bulunmadığını Kilisli hemşerilerimin ve kamuoyunun bilgisine sunarım."

Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dalın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı

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