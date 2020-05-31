Kilimanjaro Dağı nerede? Kilimanjaro Dağı özellikleri, yükseliği ve hakkında bilgi

Kilimanjaro dağı Afrika'da yer alan yüksek dağlardan biridir. Kilimanjaro dağı sönmüş bir stravolkanik dağ olarak biliniyor. Afrika kıtasının en ünlü dağı olan Kilimanjaro dağı bölgeyi turistik bir merkez haline getirmiş bir dağdır.

Kilimanjaro Dağı Nerede?

Kilimanjaro dağı Afrika ülkelerinden Tanzanya'da bulunan bir dağdır. Afrika'nın en yüksek dağı olarak Kilimanjaro dağı kabul edilmektedir.

Kilimanjaro Dağı Özellikleri

- Kilimanjaro dağı 5895 metre rakımı olan bir dağdır.

- Sönmüş bir stravolkan dağı olarak bilinir.

- Kilimanjaro dağı UNESCO tarafından Dünya doğal mirasları arasında gösterilmiştir.

- Afrika kıtasının en yüksek dağı Kilimanjaro dağıdır.

- Kilimanjaro dağı halen günümüzde aktif olan bir yanardağdır.

- Kibo, mavenzi, shira volkanik konilerini bünyesinde barındırır.

- Kilimanjaro dağında toplam yedi tane farklı ünlü zirve yer almaktadır.

- Kilimanjaro dağının 3 milyon yıllık bir geçmişi bulunur.

- Jeolojik yapısı itibariyle doğa yürüyüşü, tırmanma ve bisiklet sürmeye elverişli bir dağdır.

- Filler, Bufalolar ve daha pek çok türde ki canlı Kilimanjaro dağında yaşamaktadır.

- Kilimanjaro dağı -7 derecelik sıcaklığı ile aynı zamanda Afrika kıtasının en soğuk yeridir.

- Dağda yer yer kara da rastlayabilirsiniz. Dolayısıyla Afrika kıtasında tek kar alan bölge kilimanjaro dağı olarak kabul edilir.

- Dağın hektar olarak büyüklüğü ise 388,500 hektardır.

- Kilimanjaro dağı dünyanın en uzun duran dağıdır.

- Dağın çevresinde yerel halkın yaşadığı 18 adet köy bulunmaktadır.

- Kilimanjaro dağında 2.5 kilometrelik bir buzul alan yer almaktadır.

Kilimanjaro Dağı Yüksekliği

Kilimanjar dağı yüksekliği yaklaşık olarak 5895 metredir. Dünya'nın en yüksek dağlarından biri olarak kabul edilen bu dağ aynı zamanda Afrika kıtasının en yüksek dağıdır.

Kilimanjaro Dağı Hakkında

Bu dağ dünyanın en popüler dağları arasında kabul edilir. Kilimanjaro dağı aynı zamanda Afrika kıtasının da en büyük dağıdır. Yüksekliği ve heybetinden dolayı Tanzanya ülkesinin en turistik yeri bu dağdır. Kilimanjaro dağı aynı zamanda pek çok vahşi hayvana ev sahipliği yapmaktadır. Bu dağı ziyaret etmeniz durumunda ise zebra, kaplan, aslan, zürafa, sırtlan gibi hayvanlarla karşılaşma olasılığınız çok yüksek. Kilimanjar dağı 1987 yılında UNESCO tarafından Dünya doğal mirasları listeisne eklenmiş bir dağdır. Aktif olarak bilinen bu volkanik dağ tarihte 200 milyon yıl önce faaliyete geçtiği düşünülmektedir. Bu dağa ilk olarak 1889 yılında iki dağcı tırmanmıştır.

Kilimanjaro dağında en düşük sıcaklık Kasım ve Aralık aylarında yaşanmaktadır. Bu aylarda dağa bolca yağış da düşmektedir. Dağ oldukça yüksek olmasından dolayı yer yer dağ etrafında karlara da rastlamak mümkündür. Dağda yaşayan bir yerel kabile de bulunmaktadır. Chagga kabilesi buraya ziyaret eden turistleri büyük bir misafirperverlikle ağırlamaktadırlar. Kilimanjaro aynı zamanda Kilimanjaro Ulusal Parkı olarak bilinmektedir. Dağda uhuru adında bir zirve bulunur. Uhuru zirvesi kilimanjaro dağının en yüksek noktasıdır. Ocak ve Mart ayları en yüksek sıcaklığın yaşandığı aylar olarak bilinir. Beş tane ana bitki türü vardır.