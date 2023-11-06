Kılıçdaroğlu'nun 'hançer' sözlerine İYİ Parti'den ilk yorum

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CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel şimdi ne yapacak? İYİ Parti, CHP'deki Kurultay sonuçlarına ne diyor? Ankara'daki kulis bilgilerini aktaran Dicle Canova'nın konuşmasından satır başları şöyle:

Özgür Özel önce mazbatasını almayı bekleyecek. Kılıçdaroğlu’ndan genel başkanlık koltuğunu devralacak. Özel, partinin ilk meclis toplantısını 11 Kasım Cuma günü yapmayı planlıyor. Hemen ardından merkez kurulunu belirleyecek.

Yerel seçim, bir sonraki öncelikli hedef olarak CHP’nin önünde duruyor. Bu noktada Özel, bir işbirliği çalışması yapacak mı? Başta Meral Akşener olmak üzere merak konusu. Tabi o kurultayda gerek hançerleme meselesi, gerekse yerel seçime dönük işbirliği mesajları bazında İYİ Parti’de tartışmaların odağındaydı.

Peki İYİ Parti cephesinde kurultay nasıl okundu. Birincisi bazı İYİ Parti kurmayları diyor ki, “Akşener’in 6’lı masada ortaya koyduğu şerhler vardı, CHP kurultayı bunları doğruladı” ifadesini kullanıyorlar. Neydi o şerhler diye sorduğumda da, ‘Kılıçdaroğlu’yla Cumhurbaşkanı seçimlerine gidilmesinin riskli olacağını kamuoyu araştırmalarını şerh olarak koyarak ifade etmişti” deniliyor.

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Ve CHP’nin kurultay salonunda da söz alan birçok konuşmacının, anketlerin İmamoğlu ve Yavaş’ı göstermesine rağmen Kılıçdaroğlu’nun aday yapılmasını eleştirdiğinin altı çiziliyor. “Yani bizim şerhlerimiz bu kurultay ve kurultay sonucuyla doğrulandı” ifadelerini kullanıyorlar.

KAVALA VE DEMİRTAŞ'I SELAMLAMAYA TEPKİ

Diğer yandan Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP’de HDP ile ilişkiler, terör konusundaki mesajlar sık sık iki parti arasında sıkıntıya sebebiyet veriyordu. “Kılıçdaroğlu’nun bu tutumunun yanlış olduğu, partiyi merkeze çekme hedefinin belki doğru olduğunu ama stratejisinin yanlış olduğu ifade edilerek bu anlamda da bir değişim gerekiyordu” diyor İYİ Parti cephesi.

Ve Özgür Özel’in konuşmasında Kavala ve Demirtaş’a selam göndermesi elbette dikkatle takip edildi. Ancak şu an için Özel’in bundan sonraki ilk adımları beklenecek. Çünkü o konuşma şöyle yorumlandı:



Salonun popülizmine karşı kullanılan bir cümleydi ama doğru değildi. İçlerine dönüktü şimdi önemli olan dışarıya dönük ne yapacağı ve söyleyeceği. Önyargılı olmamak lazım. Değişim nasıl olacak? Türkiye için politikaları ne olacak? Bunu bekleyip göreceğiz” deniliyor.

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Kurultaydaki bu değişiklik İYİ Parti’nin fikrini değiştirebilir mi? Bunu da sorguladım elbette.

Bazı parti kurmayları diyor ki, “İYİ Parti’de kararları genel idare kurulu alır. 81 ilde kendi adayımızla seçime gireceğiz kararını aldık artık. Bu karar alınırken CHP’de olası bir değişimin yaşanabileceği analiz edildi ama buna rağmen bir yeniden gözden geçiririz diye şerh düşünülmedi. Çünkü bu karar CHP’ye ya da Kılıçdaroğlu’na karşı alınmış bir karar değildi” deniyor.

Biz Türkiye’ye seçenek olmak için müstakil hareket etme kararı aldık. Bunun da kolay kolay değişmeyeceği vurgulanıyor.

“Ancak CHP’den Akşener’e bir ziyaret olur yeni bir teklif gelirse bunun yine yetkili kurulun gündemine gelecektir” deniyor.

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‘HANÇER’ SÖZLERİNE İYİ PARTİ’DEN YORUM

Kılıçdaroğlu’nun “Hançerlerle seçime girdim” sözleri… Burada acaba Akşener’e atıf var mıydı yok muydu bu da çok tartışmıştı. Peki İYİ Parti nasıl okudu bunu.

Bazı parti kurmayları, “Akşener’e ilgili olarak üzerimize almayı doğru bulmayız. Çünkü Akşener süreci şeffaf götürdü” deniyor.