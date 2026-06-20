‘Kılıçlı yemin’den ihraçta 3. göreve iade

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Mahkeme, Türkoğlu hakkında verilen ‘Silahlı Kuvvetler’den ayırma’ cezasının iptaline hükmetti. Yarbay Türkoğlu’nun teğmenlerle birlikte hareket ettiği ya da teğmenleri yönlendirdiğine dair bir bilginin dosyaya sunulamadığı vurgulanan gerekçede, verilen cezanın ölçülü olmadığı, Türkoğlu’nun kadro görevinin gerektirdiği asgari tavır ve davranışı sergilediği ancak andın okunmaması için gerekli tedbirleri almaması nedeniyle ihraç ile değil ‘aylıktan kesme’ cezasıyla cezalandırılabileceği kaydedildi. Mahkeme, Türkoğlu hakkında verilen ihraç kararını iptal etti. Beş teğmenin ihraç edildiği mezuniyet töreni sonrası Albay Alper Topsakal ardından Binbaşı Murat Ertürk ve son gelen kararla da Halit Türkoğlu göreve iade edilmiş oldu. Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos’taki mezuniyet töreninin ardından bir grup teğmen, resmi program sonrasında kılıçlarını kaldırarak yemin etmişti. Yaşananların ardından başlatılan disiplin süreci sonucunda beş teğmen ile Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Halit Türkoğlu ve iki komutan TSK’den ihraç edilmişti.