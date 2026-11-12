×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kılıçlı yemin sonrası ihraç edilmişlerdi: AYM, 5 teğmen için kararını verdi

Güncelleme Tarihi:

#Teğmen#Kılıçlı Yemin#Ankara
Kılıçlı yemin sonrası ihraç edilmişlerdi: AYM, 5 teğmen için kararını verdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2026 17:44

Anayasa Mahkemesi (AYM), Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından kılıçlı yemin etmeleri nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilen 5 teğmenin, adil yargılanma haklarının ihlal edildiği iddiasıyla yaptığı bireysel başvuruyu, konu bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez buldu.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos 2024'teki mezuniyet töreninin ardından kılıçlarını çekerek yemin eden teğmenler Ebru Eroğlu, Batuhan Gazi Kılıç, Deniz Demirtaş, Serhat Gündar ve Talip İzzet Akarsu hakkında, disiplin soruşturması kapsamında 'Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası' verilmişti. Teğmenlerin TSK'dan ihraç edilmesine ilişken Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun 16 Ocak 2025 tarihli kararı, 30 Ocak 2025'te yayımlanmıştı.

Kılıçlı yemin sonrası ihraç edilmişlerdi: AYM, 5 teğmen için kararını verdi

AYM’DEN KABUL EDİLEMEZLİK KARARI

İhraç edilen 5 teğmen, adil yargılanma haklarının ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. Başvuruyu inceleyen AYM 2’nci Bölüm 3’üncü Komisyonu, adil yargılanma hakkına ilişkin ihlal iddialarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 6’ncı maddesi kapsamında bulunmadığını belirtti. Mahkeme, başvuruya konu ihlal iddialarının Anayasa ve AİHS’nin ortak koruma alanında olmadığına hükmetti. AYM, 6 Kasım 2026 tarihli kararında, başvurunun diğer kabul edilebilirlik şartlarını incelemeksizin konu bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez olduğuna kesin olarak karar verdi. Yargılama giderlerinin de başvurucular üzerinde bırakılmasına hükmedildi. 

Gözden Kaçmasınİhraç teğmenlere ‘iftira’ davasıİhraç teğmenlere ‘iftira’ davasıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Teğmen#Kılıçlı Yemin#Ankara

BAKMADAN GEÇME!