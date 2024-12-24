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Kılıçlı yemin eden teğmenler için disiplin kurulunun toplanacağı tarih belli oldu

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#Yüksek Disiplin Kurulu#Teğmen#Milli Savunma Bakanlığı
Kılıçlı yemin eden teğmenler için disiplin kurulunun toplanacağı tarih belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2024 12:10

Kılıçlı yemin eden teğmenler ile ilgili dosyanın görüşüleceği Yüksek Disiplin Kurulu 16 Ocak 2025 saat 14.00'te toplanacak.

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Milli Savunma kaynakları olayla ilgili, "Kılıç çatma esnasında emirlerin hilafında kaldırılan metnin okunacağından sadece eylemi organize eden teğmenlerin bilgisinin olduğu, teğmenlerin büyük çoğunluğunun sadece kılıç çatılacağı düşüncesi ile toplandıkları, misafir askeri personelin de olay yerine gelmelerinin bu düşünceyi teyit ettiği, yapılan eylemin mezun olmanın sevinciyle anlık gelişen bir durum olmadığı, önceden planlanarak organize edildiği, bazı öğrencilerin ısrarlı taleplerine rağmen bahse konu disiplinsizliğe karşı amirlerin tören öncesinde gerekli tedbirleri almadıkları ve eylem esnasında müdahalede bulunmadıkları tespit edilmiştir. Eylemi organize eden teğmenler ile kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan diğer personelin 6413 sayılı TSK Disiplin Kanunu kapsamında YDK’ya sevklerine yönelik işlem başlatılmıştır. İsnat edilen suç, kılıç çatmak veya 'Mustafa Kemal’in askerleriyiz' demek değil, amirlerin ikazlarına rağmen kasıtlı, organize ve planlı bir disiplinsizlik yapmaktır. Olaya ilişkin yapılan inceleme ve soruşturmanın okunan metinle veya içeriğiyle bir ilgisi yoktur. Yemin metnini okuyan onlarca teğmenden sadece eylemi organize edenlerin YDK’ya sevklerine yönelik sürecin başlatılması bunun en büyük göstergesidir" açıklamasında bulunmuştu

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#Yüksek Disiplin Kurulu#Teğmen#Milli Savunma Bakanlığı

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