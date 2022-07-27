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Kılıçlı paylaşıma gözaltı

#Rizeliler Derneği#Küçükçekmece#Silah
Kılıçlı paylaşıma gözaltı

Sosyal medyada kılıç ve silahlarla poz veren, bu silahlarla ateş açtığı görüntüleri paylaşılan Küçükçekmece Rizeliler Derneği Başkanı Ahmet Sivri gözaltına alındı.

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Küçükçekmece Rizeliler Derneği Başkanı Ahmet Sivri’nin elinde kılıç ve önündeki masanın üzerinde çok sayıda silahla görüntüleri sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Sivri’nin poz verdiği silahlarla seri şekilde ateş açtığı görüntüler de sosyal medyada yayınlandı. Sivri’ye tepkiler çığ gibi büyürken İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, Sivri’yi önceki gün saat 17.00 sıralarında gözaltına aldı.

SERBEST KALDI

Sivri’nin evinde, işyerinde ve başkanlığını yaptığı dernekte yapılan aramalarda görüntülerdeki tüm silahlar ve kılıç ele geçti. Silahlardan 5’inin ruhsat tarihlerinin dolduğu anlaşıldı. ‘6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet’ suçundan sorgulanan Sivri, mahkemece serbest bırakıldı.

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#Rizeliler Derneği#Küçükçekmece#Silah

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