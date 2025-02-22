‘Kılıçlı koca’ terörü: Ben de kızım gibi ölmek istemiyorum

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İstanbul’da yaşayan Zeliha G. isimli kadın ile Ahmet G., 40 yıl önce görücü usulüyle evlendi. Çiftin bu evliliğinden 9 çocuğu dünyaya geldi. Ancak iki çocuk, doğduktan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Siirt’te evlenen çift, İstanbul’a geldikten sonra sıfırdan başlayarak bir hayat kurmaya çalıştı. İddiaya göre, Zeliha G. İstanbul’a geldiği andan itibaren eşinin psikolojik ve fiziksel şiddetine maruz kaldı.

NİYE ERKEK DOĞURMUYORSUN

Sürekli alkol alan koca, ‘Çocuk neden ağlıyor? Neden suratın gülmüyor? Neden erkek çocuk doğurmuyorsun?’ diye karısını çocuklarının önünde hastanelik edercesine dövdü. Burnu kırılan Zeliha G., nefes alamadığı için ameliyat oldu. Yaklaşık 30 yıl şiddet uygulamayı alışkanlık haline getiren Ahmet G., eşine adeta bir köle gibi davrandı.

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BAŞKA KADINLAR GETİRDİ

Eşini fiziksel ve psikolojik şiddetle sindiren zalim koca, eve başka kadınlar getirerek haysiyetsiz ve sadakatsiz davranışlarda bulunmaya başladı. Karısının gözleri önünde bu kadınlarla cinsel birliktelik yaşadı. Sonunda bu kadar zulme katlanamayıp isyan eden Zeliha G., 40 yıllık eşi 7 çocuğunun babasına boşanma davası açtı.

İNTİHAR ETMEK İSTEDİ AMA...

Zeliha G.’nin avukatı mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde müvekkilinin intihara kalkıştığını belirterek özetle şunlara yer verdi: “Gururu yerle bir olan ve acısından kahrolan müvekkil, isyan ettiği zamanlarda eşi tarafından ağır bir şekilde dayak yiyerek bastırıldı. Hayatına son vermek istedi, çamaşır suyu içerek intihara kalkıştı. Ancak torunları ve çocuklarını düşünerek çamaşır suyu içmeyi bıraktı. Çocukların büyümesi ve babalarına karşı gelmeleri üzerine eve kadın getirmeyi bırakan Ahmet G., bu eylemine aile konutu dışında devam etmiştir. Çiftin F.G. isimli çocuğunun arkadaşının annesiyle de birliktelik yaşamıştır. Bu ilişki ortaya çıkınca F.G. ile okul arkadaşları dalga geçmiş, çocuğun psikolojisi bozulmuştur. Fiziksel özelliklerine güvenerek tek eşli olmayı kabul etmeyen koca, bütün gelirini kadınlara harcamış, eve destek olmamıştır. Eşinin çalışmasına izin vermemesi üzerine Zeliha G. de çöplerden atık toplayarak ve el işi yaparak para kazanmaya çalışmıştır. Çocuklar da babalarının destek olmaması nedeniyle okulu bırakıp erken yaşta çalışmaya başlamıştır.”

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BU FOTOĞRAF DELİL OLDU: ‘EVDE BÖYLE DOLAŞIYOR’

Müvekkilinin bir kızının 8 yıl önce kocasından boşandığı için töre cinayetine kurban gittiğini dilekçesinde anlatan Zeliha G.’nin avukatı, şu iddialarda bulundu: “Tarafların Yağmur G. isimli kızları, evliliğini bitirdikten sonra babasının akrabaları tarafından töre cinayetine kurban giderek öldürülmüştür. Müvekkilin de yaşam hakkı tehlikededir. Kocası evde sürekli kılıcıyla gezip fotoğraf çektiriyor. Kılıcını bir an olsun yanından ayırmayan Ahmet G.’nin bu davranışları müvekkili ve yetim torunlarını tedirgin ediyor. Baskı ve korku altında olan müvekkil, yaşanan hiçbir şeyi unutmamasına rağmen kaderine razı gelmekten başka bir şey yapamamıştır. Ancak artık yaşının ilerlemesi, çocuklarının büyümesi ve öldürülmekten korkmaması nedeniyle bu davayı açmıştır. Sonuç olarak evlilik birliğinin devamı Ahmet G. isimli kocanın ağır kusurlu eylemleriyle artık çekilmez bir hal aldığından, tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ediyoruz. Müvekkil için aylık 20 bin lira nafaka ile 2 milyon liralık manevi tazminatın Ahmet G. tarafından tarafımıza ödenmesini istiyoruz.”

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KIZINI DA KOCASININ YEĞENİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Zeliha G. ile Ahmet G.’nin kızları 2 çocuk annesi Yağmur G., eşinden boşanıp sevgilisinin ailesiyle yaşamaya başlayınca cinayete kurban gitmişti. Yağmur’a kendi babasının ailesi de tepki göstermiş, amcasının oğlu Cüneyt G., kuzeni ile sevgilisini silahla öldürmüştü. Cinayetten 10 ay sonra yakalanan Cüneyt G. hakkında, ‘Kasten adam öldürme’ suçundan, annesi Zeliha G. ile babası Ahmet G. hakkında ise ‘Kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2017’de görülen davada Cüneyt G., 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yağmur G.’nin annesi Zeliha G. ile babası Ahmet G. hakkında ise beraat kararı verildi.