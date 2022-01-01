Kılıçdaroğlu’nun yeni yıl mesajı: 2022 umudun yılı olacak

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni yıl mesajında, 2021’in dünya ve Türkiye için pek de iç açıcı olmadığını belirterek şunları söyledi: “2021 yılı, ülkemiz ve dünyamız açısından pek de iç açıcı olmamıştır. Bir yandan koronavirüs salgını can almaya devam ederken, diğer yandan ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi buhran, etkisini giderek artırmıştır. 2022 yılında başta gençler ve kadınlar olmak üzere, çiftçiyle, emekliyle, esnafla, sanayiciyle, apartman görevlileriyle, devletine bağlı namuslu bürokratlarla el ele vereceğiz. İnanıyorum ki 2022, umudun, birlikteliğin, barışın, kucaklaşmanın, insan onuruna yaraşır bir yaşamın, demokrasi zaferinin, liyakatin, şeffaflığın, kuvvetler ayrılığının, kirlilikten arınmış namuslu siyasetin, ‘Yaşasın tam bağımsız Türkiye’ diyen gerçek vatanseverlerin yılı olacak. 2022 milletimizin ayağa kalktığı, görkemli Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına hazırlandığı bir yıl olacak. Yeter ki milletimiz ‘Yeter’ desin.”