Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddiası... Bakan Bozdağ'dan tepki: Devlete, hükümete iftira atmaktadır

Haberin Devamı

Bakan Bozdağ’ın A Haber’deki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



BAŞÖRTÜSÜ İLE İLGİLİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ

Bakan Bozdağ'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Biz bir hazırlık yaptık. Bunu parlamentoda grubu olan partilerimizin önerilerini alarak şekillendirip meclise sevk etmek istedik. Büyük bir uzlaşmayı hazırlık aşamasında da dile getirelim.

MHP bu konuda desteğini çok açık bir şekilde ifade etmiştir. Zaten biz hazırlıkları Cumhur İttifakı olarak MHP ile birlikte yaptık. Çalışmalara iştirak ettiler ve her aşamada Sayın Bahçeli'yi bilgilendirdiğini biliyorum. Dün tekrar bir araya geldik ve detseğini açıkça ifade ettiler.

CHP Grup Başkanekili Sayın Altay görüşme sonrası yaptığı açıklamada, hazırlık çalışmalarına katkı vermeyeceklerini ifade etti. Anayasa değişikliğine de meclis seçimleri yakın olduğu için bu süre içinde sıcak bakmadıklarını ifade etti. Teklif son haliyle ortaya çıktıktan sonra tekrar değerlendireceklerini söylediler. Bir açık kapı bıraktılar Genel itibarıyla anayasa değişikliğine sıcak bakmadıklarını söylediler.

Haberin Devamı

HDP başörtüsü konusunda 'Zaten bizim tutumumuz net. Bu konuda çok açık düşüncelere sahibiz.' dediler. O konuda desteklerinin olduğunu ifade ettiler. Aile ile ilgili konuda bir değerlendirme yaptılar. Orada da olumlu bir hava oldu. Referandum konusuna karşı olduklarını söylediler. Sıcak bakmadıklarını ifade ettiler.

"DİĞER PARTİLERLE OLUMLU BİR İKLİM OLUŞMA İHTİMALİ YÜKSEK"

Yİ Parti'de 'Somut bir metin üzerinde konuşsak daha iyi olur' ifadesini kullandılar. Biz de neden somut bir teklif getirmediğimizi izah ettik. Hazırlıkları ve bu metnin çerçevesi üzerinde değerlendirmede bulunduk. Onlar da yetkili kurullara bu kurumu götürüp görüştükten sonra tutumlarını ona göre belirleyeceklerini söylediler. Karşı bir tutum görmedik.

Bu teklif parlamentoya geldikten sonra CHP'nin tutumundan bağımsız olarak söylüyorum diğer partilerle olumlu bir iklim oluşma ihtimalini yüksek gördüm.

BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİ NASIL OLACAK?

Düzenleme tüm kadınları kapsayacak. Başı açık ve kapalı gibi bir ayrım olmayacak. Başı açık başı kapalı ayrımı olmayacak. Basit çoğunluklarla Türkiye'nin yıllarca acısını ödediği bir konunun yeniden Türkiye'nin önüne gelmesi mümkündür. Ama nitelikli çoğunlukla bu konu Türkiye'nin gündeminden kalıcı bir şekilde çıkacaktır."



"EVLİLİK BİRLİĞİNİ ANAYASAYA KOYUYORUZ"

Haberin Devamı

Kadınla erkek arasında kurulacağını anayasaya koyuyoruz.

"CHP'LİLERİN YAPTIĞI BASKINDIR"

Ne demek hakime parmak sallamak. Vekiller mahkeme basar tehdit eder mi?

KILIÇDAROĞLU’NUN UYUŞTURUCU İDDİASI

Sayın Kılıçdaroğlu devlete, hükümete iftira atmaktadır. Elinde belge varsa çık ortaya koy.

Türkiye Cumhuriyeti dünyada uyuşturucu ile en çok mücadele eden ülkedir. Cezaevinde 330 bin civarı tutuklu ve hükümlü var, bunların üçte birinden fazlası uyuşturucu suçundan içeride. Suçunun dörtte üçünü iyi halle dinlemediği taktirde dışarı çıkamaz. İnfazı terörle eşitledik. Etkin ve kararlı mücadeleyi ortaya koyduk.

Yargıda hesabını verecek. Kılıçdaroğlu uyuşturucu mücadele eden kolluk güçlerimize ve yargıya hakaret etmiştir. Elinde ne belge varsa ortaya koyası lazım.

Haberin Devamı

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'DAN İADE SÜRECİ

İsveç Başbakanı Sayın Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine ülkemize gelecek. Bu konular orada da görüşülecek. Teröre destek noktasında Türkiye'nin terörle mücadelesine detsek olucu adımlar atarlarsa, Türkiye'ye silah ambargosu dahil yaptırımlar konusunu gözden geçirip geri adım atarlarsa NATO'ta tam üyelik sürecini nihayete erdirebiliriz.

İadeler konusunda şu ana kadar olumlu bir gelişme yok. Olumlu görüşmeler var. Kendilerine göre izahları var. Kendi değerlendirmeleri var. Bize iade edilmiş ne Finlandiya'dan ne de İsveç'ten herhangi bir kişi yok."