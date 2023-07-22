Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tepki çekmişti: 'Gizli protokol' tartışmasına HDP de katıldı

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Ümit Özdağ'ın kamuoyuna açıklanan 7 maddelik protokol dışında Kılıçdaroğlu ile İçişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere 3 bakanlık ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı konusunda anlaştıklarını ve bununla ilgili özel bir protokol yaptıklarını açıklaması, tartışmaların başlamasına yol açmıştı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak gizli protokol iddialarını yalanlasa da Kılıçdaroğlu katıldığı televizyon programında Özdağ ile gizli protokol imzaladıklarını ve bundan kimsenin haberinin olmadığını açıklamıştı.

Gözden Kaçmasın Gizli protokol depremi... Kılıçdaroğlu ateş altında Haberi görüntüle

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması ittifak ortaklarından büyük tepki çekerken, seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu destekleyen HDP de tartışmaya dahil oldu.

SEZAİ TEMELLİ: MUHALEFETİN NEDEN BAŞARISIZ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR

HDP eski eş Genel Başkanı Sezai Temelli "Bu bir yerde bize siyasetin sefaletini, muhalefetin neden başarısız olduğunu gösteriyor" dedi.

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Temelli, "İki isim arasında yapılan gizli protokolden haberdar olsaydınız yine de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu destekler miydiniz?" sorusuna da yanıt verdi.

"İNSANLARIN ÇOK İÇİNE SİNDİREBİLECEĞİ BİR ŞEY DEĞİL"

Temelli, "Kılıçdaroğlu'nu desteklememiz onun şahsıyla ya da altılı masanın adayıyla bir ilgisi yok, tutum belgemizi esas aldık. Halkın da beklentileri bu yöndeydi. Biz de halkın beklentilerinden hareketle bu tutumumuzu ortaya koyduk. Tabii ki siyasetin bu tablosu kimsenin içine sindirebileceği bir tablo değil. Bu ilişkilerin bu şekilde sürdürülmüş olması da bizi rahatsız ediyor. Neden? Çünkü eğer siz muhalefetin ortak adayıysanız bütün ilişkileriniz şeffaf olmak zorunda. Bu şeffaflığın olmadığı bir durumda tabii ki sizi destekleyenlere karşı ciddi bir sorumluluğu yerine getirmemiş olursunuz. Bu da insanların çok içine sindirebileceği bir şey değil. Tabii ki biz de içimize sindiremezdik" ifadelerini kullandı.