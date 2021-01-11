Kılıçdaroğlu’nun ‘sözde cumhurbaşkanı sözlerine tepki! 'Milli iradeye saygı herkesin vazifesi'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kullandığı “sözde cumhurbaşkanı” ifadesine Twitter’dan yaptığı paylaşımda tepki gösterdi. Şentop, şu ifadelere yer verdi: “Anayasada yer alan devletin temel kurumlarını bizatihi hedef alan, itibarsızlaştıracak ifadeler, sadece bu kurumlara değil, siyasete, demokrasiye, millet iradesine ve nihayet devletin kendisine hasar verir. ‘Sözde cumhurbaşkanı’ ifadesinin zararı, Anayasaya göre ve millet iradesiyle seçilen bir Cumhurbaşkanına değil, sözün sahibinedir. Anayasal kurumlara, meşruiyete, milli iradeye saygı göstermek herkesin vazifesidir.”



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise Twitter’dan şu açıklamayı yaptı: “ABD’deki seçim sonuçlarına saygı gösterilmesini isteyen Kılıçdaroğlu konu kendi ülkesi olduğunda, girdiği her seçimden zaferle çıkan Cumhurbaşkanımıza ‘sözde’ diyerek millet iradesine en büyük saygısızlığı yapmıştır. Milletimiz bundan önceki her seçimde olduğu gibi bu sözlere hak ettiği cevabı yine sandıkta verecektir.”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter paylaşımında “Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sayın Cumhurbaşkanımıza ‘sözde Cumhurbaşkanı’ demesi demokrasiye ve milli iradeye saygısızlıktır. Kılıçdaroğlu siyasi ahlakla bağdaşmayan bu sözleri ile milletimizin iradesine saldırmıştır. Milletimizden ve Cumhurbaşkanımızdan özür dilemelidir” tepkisini dile getirdi.