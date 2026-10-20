Kılıçdaroğlu'nun odasının karşısına şerit çekildi: meclis'te dikkat çeken tedbir

Aliekber METE/ANKARA, (DHA)
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2026 17:07
Yeni Partili Murat Emir, TBMM'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışma odasının karşısında bulunan odasının önüne şerit çektirdi.
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Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile karşılıklı bulunan odasının önüne şerit çektirdi.
Emir'in, Kılıçdaroğlu'nun ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle şeritle odasına girişi ayırdığı ileri sürüldü.
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