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Kılıçdaroğlu'nun odasının karşısına şerit çekildi: meclis'te dikkat çeken tedbir

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#Siyaset#TBMM#Kemal Kılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlunun odasının karşısına şerit çekildi: mecliste dikkat çeken tedbir
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2026 17:07

Yeni Partili Murat Emir, TBMM'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışma odasının karşısında bulunan odasının önüne şerit çektirdi.  

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Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile karşılıklı bulunan odasının önüne şerit çektirdi.

Emir'in, Kılıçdaroğlu'nun ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle şeritle odasına girişi ayırdığı ileri sürüldü.

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#Siyaset#TBMM#Kemal Kılıçdaroğlu

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