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Kılıçdaroğlu’nun Londra temasları

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#CHP#İNGİLTERE#Kılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu’nun Londra temasları
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2022 11:34

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere'nin başkenti Londra'da ScaleSpace ortak ofisinde yatırım şirketi Blenheim Chalcot’ı ziyaret etti.

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Kıdemli Danışman Richard Broyd’un bilgilendirme toplantısına katılan CHP lideri Kılıçdaroğlu, kampüsü gezerek bilgi aldı. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Londra'da “Kılıçdaroğlu’nun İngiltere temasları” hakkında bilgi vermek amacıyla basın toplantısı düzenledi. Öztrak, İngiltere programının daha önce yapılan ABD temaslarının bir devamı olduğunu belirterek görüşmelerin daha çok finansal kurumlarla görüşmeler şeklinde olacağını belirtti.

Kılıçdaroğlu’nun Londra temasları


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#CHP#İNGİLTERE#Kılıçdaroğlu

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