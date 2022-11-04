Kılıçdaroğlu’nun Londra temasları

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Kıdemli Danışman Richard Broyd’un bilgilendirme toplantısına katılan CHP lideri Kılıçdaroğlu, kampüsü gezerek bilgi aldı. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Londra'da “Kılıçdaroğlu’nun İngiltere temasları” hakkında bilgi vermek amacıyla basın toplantısı düzenledi. Öztrak, İngiltere programının daha önce yapılan ABD temaslarının bir devamı olduğunu belirterek görüşmelerin daha çok finansal kurumlarla görüşmeler şeklinde olacağını belirtti.

