Kılıçdaroğlu'nun korumalarıyla işçiler arasında arbede

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de katıldığı programın ardından arbede çıktı. Çiğli Belediyesi işçileri, sahnenin yakınına gelerek zam taleplerini Kılıçdaroğlu'na iletmek isteyince, korumaların müdahalesiyle karşılaştı.

"ŞEHRİMİZİN HUZURUNU KAÇIRMAYIN"

Olayla ilgili açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun korumaları İzmir’de, CHP’li belediyeden hakkını alamayan ve buna itiraz eden işçileri darp etmiş. Kemal Bey İzmir’e her geldiğinde CHP’nin başarısızlığı yüzüne vuruluyor, artık mızrak çuvala sığmıyor. Size tavsiyemiz, şehrimizin huzurunu kaçırmayın." ifadelerini kullandı.