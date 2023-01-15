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Kılıçdaroğlu'nun korumalarıyla işçiler arasında arbede

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#Kemal Kılıçdaroğlu#İşçi#CHP
Kılıçdaroğlunun korumalarıyla işçiler arasında arbede
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2023 14:01

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir programı kapsamında Bayraklı ilçesinde depremzedeler için inşa edilecek olan Halk Konut Dilber Apartmanı Temel Atma Töreni'ne katıldı. Programın ardından Çiğli Belediyesi işçileri, sahnenin yakınına gelerek zam taleplerini Kılıçdaroğlu'na iletmek isteyince, korumalar ile işçiler arasında kısa süreli arbede yaşandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ham Dağ, olayla ilgili paylaşımda bulundu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de katıldığı programın ardından arbede çıktı. Çiğli Belediyesi işçileri, sahnenin yakınına gelerek zam taleplerini Kılıçdaroğlu'na iletmek isteyince, korumaların müdahalesiyle karşılaştı.

"ŞEHRİMİZİN HUZURUNU KAÇIRMAYIN"

Olayla ilgili açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun korumaları İzmir’de, CHP’li belediyeden hakkını alamayan ve buna itiraz eden işçileri darp etmiş. Kemal Bey İzmir’e her geldiğinde CHP’nin başarısızlığı yüzüne vuruluyor, artık mızrak çuvala sığmıyor. Size tavsiyemiz, şehrimizin huzurunu kaçırmayın." ifadelerini kullandı.

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#Kemal Kılıçdaroğlu#İşçi#CHP

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