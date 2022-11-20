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Kılıçdaroğlu’nun kardeşine veda

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#Celal Kılıçdaroğlu#Kemal Kılıçdaroğlu#Cenaze
Kılıçdaroğlu’nun kardeşine veda
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2022 07:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir süredir tedavi gören kardeşi Celal Kılıçdaroğlu (68) önceki gece Kocaeli’nde yaşadığı evde hayatını kaybetti. Celal Kılıçdaroğlu dün İzmit’te son yolculuğuna uğurlandı.

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İzmit’te yaşayan ve rahatsızlığı nedeniyle geçen ay Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Celal Kılıçdaroğlu, iki haftalık tedavi sürecinin ardından taburcu edildi. Celal Kılıçdaroğlu, önceki gün saat 22.00 sıralarında evinde fenalaşınca yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Eve gelen sağlık ekibi, Celal Kılıçdaroğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtilen Celal Kılıçdaroğlu için dün Tavşantepe Cemevi’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikizi Adil Kılıçdaroğlu, ağabeyi Ali Kılıçdaroğlu, kız kardeşi Feride Çakmak, TBMM Meclis Başkanvekili Haydar Akar, TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP Genel Başkan Yardımcısı Akif Hamzaçebi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve çok sayıda milletvekili katıldı.

Kılıçdaroğlu’nun kardeşine veda


Kemal Kılıçdaroğlu, cenazede taziye dileklerini kabul etti. Celal Kılıçdaroğlu, kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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ERDOĞAN’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kardeşi Celal Kılıçdaroğlu’nu kaybeden CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanlığı Twitter hesabından ERDOĞAN adına yapılan paylaşımda Kılıçdaroğlu’na yönelik başsağlığı mesajı yer aldı. Mesajda “Kardeşiniz Celal Kılıçdaroğlu’nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Celal Bey’e Allah’tan rahmet, size ve tüm aile üyelerine başsağlığı dilerim” denildi.

 

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#Celal Kılıçdaroğlu#Kemal Kılıçdaroğlu#Cenaze

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