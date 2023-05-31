Kılıçdaroğlu’nun karar günü... MYK'yı ucu açık toplantıya çağırdı

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Seçimin ardından eleştiri oklarının hedefindeki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) yarın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında ucu açık bir şekilde toplanacak. Cumartesi ise önce yeni Meclis yönetimi belirlenecek, ardından da MYK’da beklenen değişiklikler için gözlerin dikildiği Parti Meclisi (PM) toplantısı yapılacak. Geçtiğimiz yıl seçim nedeniyle bu yılın temmuz ayına ertelenen kongre kararının da alınması beklenen bu toplantıların ardından Kılıçdaroğlu, il ile belediye başkanlarını toplayacak.

İMAMOĞLU ZORLAYACAK

Seçimlerin ardından MYK’sı gibi kendisi de değişim taleplerinin hedefi haline gelmeye başlayan Kılıçdaroğlu için bu toplantı serisinin zorlu geçmesi bekleniyor. Parti çevrelerinde de yankı bulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun fitilini ateşlediği “değişim” taleplerinin Kılıçdaroğlu’nu bu süreçte zorlayacağı yorumları yapılıyor.



Değişim talepleriyle gündeme gelen kongre kararı için de gözler yarınki MYK ve sonrasında yapılacak PM’ye çevrildi. CHP kulislerinde kongre konusunda Kılıçdaroğlu’nun önünde dört seçenek olduğu belirtilerek, “Olağanüstü kongre kararıyla 45 gün ya da en geç 2 ay içinde kongreye gidilir. Hızlandırılmış kongre kararı ile yine il ve ilçe kongreleri de hızlandırılarak eylül-ekim ayına yetiştirilebilir. Ya da olağan kongre süreci işletilir, il ve ilçe kongreleri de normal takvime göre yapılır, bu durumda kongre martta yapılacak yerel seçimler sonrasına kalır. Bir başka seçenek de yasanın verdiği imkandan yararlanarak kongreyi önümüzdeki yıla bırakmak” değerlendirmesi yapıldı. Kılıçdaroğlu ve yakın çevresinin yerel seçimler öncesinde kongre yarışına sıcak bakmadığı belirtiliyor. PM yedek üyeleri listesinin ilk sırasında ise eski İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi var.

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ÖZKAN’IN YERİNE ÖZTUNÇ’UN ADI GEÇİYOR

CHP’de, Kılıçdaroğlu’nun iletişim ekibinde de değişiklik bekleniyor. İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak bu görevi yürüten İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın seçim döneminde kendisiyle ilgili yaşanan tartışmaların ardından görevinden ayrıldığı, odasını da boşalttığı konuşulurken, yerine kendisi gibi eski gazeteci olan Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç’un gelebileceği belirtiliyor.

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‘HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ DAVRANMIYORUZ’

Kılıçdaroğlu’nun milletvekili olmaması nedeniyle CHP Grup Başkanlığı’na adaylığını ilan eden Özgür Özel dün Meclis’teki kayıt işlemlerinin ardından, şu açıklamaları yaptı: “Kimse hiçbir şey olmamış gibi siyaset yapacağımızı düşünmesin. 25.5 milyon oyun bizlere yüklediği sorumluluğu bilerek hareket edeceğiz. Ancak bize oy vermemiş 27.5 milyon seçmeni de anlamak durumundayız. Kısa sürede ucu açık MYK ve ardından da PM toplantılarımızı yaparak, seçim sonuçlarını değerlendirip yol haritamızı paylaşacağız.”