Kılıçdaroğlu’nun kalkanı CHP’dir

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Yücel, özetle şunları söyledi: “Önceki Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 3.5 yıla kadar hapis istemi ile bir dava açılıyor. Aynı zamanda siyasi yasak da getirilmesi talep ediliyor. MHP’nin ve MHP’li yöneticilerin şikâyeti üzerine açılan bu dava elbette ki siyasi bir davadır. Bu ülke için çok büyük bir utançtır. CHP’nin genel başkanları Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ten bu yana bedel ödemiş, tehditlerle yılmamış ve doğru bildikleri yoldan bir milim sapmamıştır. Şunu hiç kimse unutmasın Kemal Kılıçdaroğlu’nun kalkanı üyesinden genel başkanına kadar CHP’dir.

TEĞMENLERE DESTEK

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu ülkenin dokunulmazı, tartışılmazıdır. Zafer Haftası’nda Ulu Önderimize ve Atatürk’e ve Cumhuriyet değerlerine bağlılıklarını ifade eden genç teğmenlerimize yapılan saygısızlığı asla affetmeyeceğimizi herkes bilsin. Şanlı teğmenlerimiz Mustafa Kemal’in askerleridir; ya ne olacaktı? TSK’nın içine tarikatları yuvalandıranların, FETÖ’cü subaylara kurmaylık, generallik yolu açanların elbette işine gelmez Mustafa Kemal’in askeri olmak. Harp Okulu’ndan mezun olanlar elbette büyük Önder Atatürk’ün izinden yürüyecekler, elbette onun ilkelerini yaşatacaklar.”