Kılıçdaroğlu’nun İttifak taktiği tutmadı... En zor 2 hafta

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SEÇİM stratejisini ağırlıklı olarak cumhurbaşkanlığı seçimine odaklayan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, milletvekilliğinde ortak listeyle ittifak ortaklarına alan açan taktiği ilk turda tutmadı. CHP kulislerinde, Kılıçdaroğlu’nun bu konudaki, “önemli olan sadece bizim değil ittifakın toplam oy oranı ve milletvekili sayısı” değerlendirmesine dikkat çekildi. Kılıçdaroğlu’nun ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan’ın gerisinde tamamlaması, milletvekili sayılarında da beklentilerin uzağında kalınması hayal kırıklığına yol açtı.

İTTİFAK NE GETİRDİ

CHP geçen seçimdeki yüzde 22,65’lik oyunu sadece 3 puan, milletvekili sayısını da ancak 23 kişi arttırabildi. Geçen dönem sadece SP’den bazı isimlere yer verdiği listesiyle 146 milletvekili çıkaran CHP bu kez, SP’nin yanı sıra DEVA, Gelecek, DP ve İYİ Parti’den isimlere yer verdiği ortak listesiyle ancak 169 vekil çıkarabildi. Cumhurbaşkanlığında alınan sonuçla birlikte milletvekili seçimlerinde elde edilen sayılar da dikkate alınınca ittifakın etkisi sorgulanmaya başlandı.

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MİLLETVEKİLİ SAYISI AZALACAK

CHP listesinden DEVA’dan 15, SP ve Gelecek Partilerinden 10’ar, DP’den 3 ve İYİ Parti’den de bir isim seçildi. Yine Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de CHP listesinden milletvekili olarak Meclis’e girdi. Bu isimlerin ayrılmasıyla CHP’nin milletvekili sayısı 129 olacak. CHP yeni dönemde daha az sayıda vekille ana muhalefet sıralarında yer alacak. Bunlar da kampanya stratejilerinden liste oluşumlarına kadar ilk turdaki seçim taktiklerinin tutmadığı yorumlarına neden oluyor.

ORTAKLIK BEKLENENİ VERMEDİ

Kılıçdaroğlu’nun memleketi Tunceli’den vekil çıkaramayan CHP’de Rize, Erzincan ve Diyarbakır’danyıllar sonra vekil çıkarılması ise yüzleri gülümsetti. CHP, İYİ Parti ile yaptığı seçim işbirliğinden ise istediği sonucu alamadı. 16 ilde ortak liste yapılırken, İYİ Parti listelerinden seçime girilen 7 ilden sadece Yozgat ve Aksaray’dan vekil çıkarılabildi. CHP bu ortaklıktan vekil sahibi olamazken, İYİ Parti ise CHP listelerinden bir vekillik elde etti.

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KILIÇDAROĞLU: VALLAHİ SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİM

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) “ikinci tur” açıklamasının ardından sosyal medyadan, “Sevgili halkım, dünden bu yana aralıksız çalışıyoruz. Sakın ola ki bir ümitsizliğe kapılmayın. Ben dik duracağım. Olan bitene dair net tespitlerimi size anlatacağım. Sonrasında da ayağa kalkıp hep birlikte bu seçimi alacağız. Her şeyin sonunda, sadece milletimizin dediği olacak” paylaşımında bulundu.

RAPORLAR MASADA

Kılıçdaroğlu, ardından da ikinci tur stratejisini belirlemek üzere ekibini topladı, “ikinci tur” özel gündemli MYK toplantısına başkanlık yaptı. Dün 15.30’da toplanan MYK’da, ikinci tura yönelik oluşturulan saha, strateji, içerik ve hukuk çalışma gruplarının hazırladığı raporlar değerlendirildi.

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OĞAN İLE GÖRÜŞECEK

CHP kaynakları, YSK’nın seçim takvimine göre seçim sonuçlarının 19 Mayıs’ta kesinleştirileceğine dikkat çekerek, “Haliyle kampanya için de kısa bir süre kalıyor. Bu sürede nasıl bir kampanya yürüteceğimizi, mitingli ve yoksa başka yöntemler mi izleneceği, bunların hepsi değerlendiriliyor” dediler.

İkinci turun kilit ismi haline gelen ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ı seçim akşamı telefonla arayan Kılıçdaroğlu’nun Oğan ile bu süreçte yeniden görüşeceği bildirildi. CHP kaynakları, Kılıçdaroğlu’nun Oğan ile görüşmesinin yüz yüze olabileceğini de söylediler. Oğan, seçimlerden önce Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek seçim güvenliğine ilişkin görüşmüştü.

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DİYALOĞA AÇIĞIZ

Oğan, bu görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Karşılıklı olarak veri alışverişinde bulunmak için arkadaşları görevlendirdik ve bu seçimin selameti için bundan sonra da diyalog kapılarını açık tutacağımızı ifade ettik” demişti.

ADIGÜZEL GÖREVİ BIRAKTI

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, görevini bıraktığını açıkladı. Adıgüzel, “Kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle, seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürdüğüm görevimden ayrılıyorum” dedi.

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