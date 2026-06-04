Kılıçdaroğlu’nun ilk MYK kararları: Salı günü grupta konuşacak

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MAHKEME kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu önceki gün açıkladığı Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile ilk toplantısını yaptı. Önceki akşam yapılan toplantıya ilişkin basın toplantısı düzenleyen Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Kılıçdaroğlu’nun salı günkü Meclis grup toplantısında konuşacağını söyledi. Perşembe günü de Parti Meclisi’nin (PM) toplanacağını kaydeden Sarı, Disiplin Kurulu’nun ilk toplantısının da Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında yapılacağını duyurdu. “Diyalog heyeti oluşturmayı kararlaştırdık. MYK’nın içinden, Sayın Genel Başkan’ın uygun gördüğü arkadaşlarımızla bir heyet oluşturmayı uygun görüyoruz” diyen Sarı, şunları söyledi:

YENİ BİR BAŞLANGIÇ

“Biz topladığımız MYK ile aslında yeni bir başlangıç yapmayı, sıfırdan bir başlangıç yapmayı, bugüne kadar yapıldığını düşündüğümüz eksikleri ve hataları gidererek, önümüze yeni bir yol haritası koyabilecek genel çerçeveyi üretmeyi düşündük, değerlendirdik. Zor bir görev üstlendiğimizi değerlendiriyoruz. Mahkemenin vermiş olduğu karar eskiye dönüş anlamına geldiği için bizler MYK üyeleri bu hukuki zorunluluğu yerine getirmek üzere bir görev üstleniyoruz. Dolayısıyla bu Parti Meclisimiz de dışarıdan gelmiş Parti Meclisimiz değil. 37. Kurultay’da kurultay delegelerinin oylarıyla gelmiş Parti Meclisi. Sayın Kılıçdaroğlu’nun atadığı üyelerle oluşmuş bir MYK’dan söz etmiyoruz. Bu CHP’nin kurultay delegelerinin özgür iradesiyle seçilip gelmiş Parti Meclisi üyeleriyle oluşmuş bir MYK.“

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ÖNCE KILIÇDAROĞLU SONRA ÖZEL’LE GÖRÜŞTÜLER

İSTANBUL Milletvekili Engin Altay, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol dün önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ardından da CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile görüştü. CHP Genel Merkezi’nde Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra Meclis’e geçen milletvekillerinin Özel’in çalışma ofisindeki görüşmeleri yaklaşık 30 dakika sürdü. Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gürsel Erol, “Sonuç var yok anlamında bir değerlendirme yapmak doğru değil. Görüşüyoruz” dedi. Engin Altay ise “Görüşmeler devam edecek mi?” sorusuna, “Siyaset müzakere ve münakaşa işidir arkadaşlar” yanıtını verdi.