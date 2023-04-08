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Kılıçdaroğlu'nun iddialarına Samsat Belediye Başkanı Halil İbrahim Fırat cevap verdi

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Samsat#Adıyaman
Kılıçdaroğlunun iddialarına Samsat Belediye Başkanı Halil İbrahim Fırat cevap verdi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2023 17:37

Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2017 yılında meydana gelen Samsat Depreminden sonra hala çadırlarda yaşayan kişilerin olduğu iddiasına Samsat Belediye Başkanı Halil İbrahim Fırat cevap verdi.

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2017 yılında 5.5 büyüklüğünde, 2018 yılında 5.1 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Adıyaman'ın Samsat ilçesinde afet konutları yapılmadığını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında iddia etti. Kemal Kılıçdaroğlu programda, “Samsat'ta 2017 yılında deprem oldu. Bin küsür bina yıkıldı. Şuana kadar kaçı yapıldı? Yedi yıldır konteynerde, yaşayanlar var. Yedi yıldır çadırda yaşayanlar var” ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu iddiaları üzerine açıklama yapan Samsat Belediye Başkanı Halil İbrahim Fırat, “2017 ve 2018 yıllarında Samsat ilçemizde iki yıkıcı deprem meydana geldi. İlçenin neredeyse tamamı yıkıldı. Devletimiz evlerini yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın hepsinin evini yaptı. Sadeve evler değil, sağlık ocağı, okullar yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 3 yıl geriden geldiği için, 3 yıl önceki verileri açıkladı. Yanlış bir açıklama yaptı. Altılı masadaki tüm genel başkanlar gelsinler deprem bölgesinde, vatandaşların sıkıntılarını paylaşsınlar. Maalesef yanlış bilgileri vererek kamuoyunu yanıltıyorlar. Burada evler yapıldı. 6 Şubat'taki yıkıcı depremde, 100 bina yakın depremzedeyi misafir ettik. Şuanda 40 bine yakın depremzede misafirimizdir” dedi.

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Yusuf Altun isimli vatandaş, “Hükümetimiz hızlı bir şekilde konutlarımızın ihalesini yaptı, 2020'nin başında evlerimize girdik. Evlerimiz çok güzel. Yapılan konutlardan çok memnunuz. 6 Şubattaki depremde evlerimizde bir çizik dahi olmadı” ifadelerini kullandı. Ahmet Vural ise evlerinden memnun olduklarını aktararak, “Evimiz çok güzel, evimizden memnunuz. Devlet iki katlı ev verdi. Reisimizden Allah razı olsun” diye konuştu.

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Samsat#Adıyaman

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