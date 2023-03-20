Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretine MHP'den tepki: Pazarlıkların en çirkini

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'yi saat 12.00'de ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ziyaretinde HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile Mithat Sancar ile görüştü. TBMM'deki görüşmesi 1 saat sürdü.

Gözden Kaçmasın Kılıçdaroğlu, HDP ile görüştü Haberi görüntüle

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetin Meclis'teki HDP ziyaretini sosyal medyadan eleştirdi. Yalçın, Kılıçdaroğlu tarafından PKK'nın mazbatalı temsilcilerine verilen demokratik özerklik sözleri tekrarlandı. Bununla da yetinilmedi, bölücübaşına özgürlük ve Kandil piyonlarına da bakanlık teklifinde bulunuldu" ifadelerini kullandı.

Yalçın, "Milletimiz, ülkenin güvenlik esenliğini terör örgütünün siyasi acentasına teslim etmeyi göze alan bir sorumsuz cumhurbaşkanı adayının girişimlerini ibretle takip ediyor" dedi.