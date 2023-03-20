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Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretine MHP'den tepki: Pazarlıkların en çirkini

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#Semih Yalçın#MHP#Kılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlunun HDP ziyaretine MHPden tepki: Pazarlıkların en çirkini
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2023 15:10

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki HDP ziyaretine tepki gösterdi. Yalçın mesajında "Bugün siyasi tarihimizdeki pazarlıkların en çirkini, en kirlisi, en utanmazcası gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

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 Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'yi saat 12.00'de ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ziyaretinde HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile Mithat Sancar ile görüştü. TBMM'deki görüşmesi 1 saat sürdü.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetin Meclis'teki HDP ziyaretini sosyal medyadan eleştirdi. Yalçın, Kılıçdaroğlu tarafından PKK'nın mazbatalı temsilcilerine verilen demokratik özerklik sözleri tekrarlandı. Bununla da yetinilmedi, bölücübaşına özgürlük ve Kandil piyonlarına da bakanlık teklifinde bulunuldu" ifadelerini kullandı.

Yalçın, "Milletimiz, ülkenin güvenlik esenliğini terör örgütünün siyasi acentasına teslim etmeyi göze alan bir sorumsuz cumhurbaşkanı adayının girişimlerini ibretle takip ediyor" dedi.

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#Semih Yalçın#MHP#Kılıçdaroğlu

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