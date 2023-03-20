Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyareti sonrası İYİ Parti'den açıklama

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İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, partisinin genel merkezinde haftalık olağan basın toplantısını düzenledi. Zorlu, seçim günü sandık güvenliğine ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Millet İttifakı ekseninde seçime önem veriyoruz. Çünkü seçim sandıkta kazanılacak, biz bu sandıklara sonuna kadar sahip çıkarak milletimizin iradesini en önemli ve en gerçekçi şekilde yansıtılması çabası içerisinde olacağız. Şu anda açıklanmadı ama tahminimiz o yönde; 210 bin civarında bir sandık sayısı açıklanmasını bekliyoruz. Biz İYİ Parti olarak tüm sandıklarda, sandık görevlilerimiz ve gözlemcilerimizin yanı sıra bütünsel olarak Millet İttifakı'nın her bir paydaşı olarak bu sandıklarda yer alacağız. Sizlerin iradesine sahip çıkacağız" dedi.

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'YSK'YA YAPTIĞIMIZ BAŞVURU REDDEDİLDİ'

Milli iradenin doğru bir biçimde sandığa yansıması için depremzedelerin de göç ettikleri veya en azından geçici olarak bulundukları yerlerde, geldikleri illeri işaret ederek oy kullanmaları gerektiğini belirterek, "Çünkü bu hem seçim güvenliğinin sağlanması hem de milli iradenin doğru yansıtılması bakımından çok önemliydi. Maalesef Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığımız başvuru, 'kanun gerekiyor' gerekçesi ile reddedildi" diye konuştu.

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'NEVRUZ GÜNÜNÜN RESMİ TATİL OLMASINI SAĞLAYACAĞIZ'

İstanbul'da 224 kişinin gözaltına alındığı Nevruz kutlamaları sonrası çıkan olayları da değerlendiren Zorlu, "Biz Nevruz'u ulusun ulu günü, baharın müjdesi olan bir gün olarak değerlendiriyoruz. Bu gün hiçbir etnik, kimliksel, mezhepsel bir ayrım gözetmeksizin ülkemizde yaşayan 85 milyon insanımızın birlik, barış ve huzurunu temsil eden bir gün olarak kabul ediyoruz. Biz eğer demokrasiyi getireceksek hepimizin düşünceleri olabilir ama demokrasi ortaklaşmak demektir. O gerçek milli birliğimizdir, bağımsızlığımızdır. Bu duygulardan hareketle iktidarımızda İYİ Parti olarak Nevruz gününün bir resmi tatil olmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

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Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zorlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretine ilişkin, "CHP Genel Başkanı, TBMM'de grubu olan bir partiyi cumhurbaşkanı adayı olarak ziyaret ediyor. Biz bu konu ile ilgili görüşlerimizi daha önce açıklamıştık. Esas olan hassasiyetlerimizin devamını sağlayabilmektir. Bu özenden asla taviz vermeyeceğiz, bunu milletimize taahhüt ediyoruz. İYİ Parti milletimizin birlik ve bütünlüğünü sağlayacak yegane çimentodur ve bu işlevini ilelebet sürdürecektir" dedi.